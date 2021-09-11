اليوم السابع
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الرئيس السيسى يمازح الإعلامى شريف عامر: "بتعرض نماذج تتعبنى جدا"

السبت، 11 سبتمبر 2021 01:04 م
الرئيس السيسى يمازح الإعلامى شريف عامر: "بتعرض نماذج تتعبنى جدا" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإعلامى شريف عامر، خلال فعاليات حلقة نقاشية بعنوان: "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، قائلا: "بتعرض نماذج تتعبنى جدا" حيث كان الرئيس تطرق فى حديثه عن عرض الإعلامى شريف عامر لحالة هجرة غير شرعية.

 

ورد الإعلامى شريف عامر: "أنا هخرج عن النص.. وجزء من الممارسة لهذه الحالات التى يتم عرضها أن التيار العام والمناقشات حولها يتم ادانتها ولا أحد يحاول أن يبرر لها أن يتكلم عن ظروفها.. متابعا: "أشكر الرئيس لشرف المتابعة، ولأنه عندما تحدث عنها كان من منظور حلها وحضرتك لم تدين الراجل وأدنت الظرف ويجب مناقشة هذا الأمر من اجل تفادى حدوثه".

 


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كلمة الرئيس السيسى

حقوق الانسان

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