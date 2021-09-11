الرئيس السيسى يمازح الإعلامى شريف عامر: "بتعرض نماذج تتعبنى جدا"

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإعلامى شريف عامر، خلال فعاليات حلقة نقاشية بعنوان: "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، قائلا: "بتعرض نماذج تتعبنى جدا" حيث كان الرئيس تطرق فى حديثه عن عرض الإعلامى شريف عامر لحالة هجرة غير شرعية.
ورد الإعلامى شريف عامر: "أنا هخرج عن النص.. وجزء من الممارسة لهذه الحالات التى يتم عرضها أن التيار العام والمناقشات حولها يتم ادانتها ولا أحد يحاول أن يبرر لها أن يتكلم عن ظروفها.. متابعا: "أشكر الرئيس لشرف المتابعة، ولأنه عندما تحدث عنها كان من منظور حلها وحضرتك لم تدين الراجل وأدنت الظرف ويجب مناقشة هذا الأمر من اجل تفادى حدوثه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة