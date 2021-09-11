اليوم السابع
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الدفاع الروسية تُسلم معدات عسكرية للجيش الطاجيكى على خلفية الوضع فى أفغانستان

السبت، 11 سبتمبر 2021 06:05 م
الدفاع الروسية تُسلم معدات عسكرية للجيش الطاجيكى على خلفية الوضع فى أفغانستان أسلحة روسية _ صورة أرشيفية
موسكو /أش أ/

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سلمت وزارة الدفاع الروسية، القوات المسلحة الطاجيكية سيارات مدرعة للاستطلاع والمراقبة وقطع غيار وأسلحة نارية على خلفية عدم الاستقرار فى أفغانستان.

 

وذكرت الدفاع الروسية فى بيان لها، اليوم السبت، أنها زودت طاجيكستان بــ 12 سيارة استطلاع ومراقبة مدرعة حديثة من طراز "بى أر دى إم-2 إم"، مع قطع غيار وأسلحة نارية ووسائل اشتباك ومعدات للحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

 

وقال نائب قائد المنطقة العسكرية الروسية المركزية يفجينى تسينديايكين، الذى شارك فى مراسم تسليم هذه المعدات والأسلحة: "نقوم على خلفية عدم الاستقرار المتزايد بالقرب من الحدود الجنوبية لطاجيكستان ببذل جهود مشتركة لضمان أمن بلدينا"،وأن هذه المعدات هى تقنيات جيدة ومجربة من شأنها رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الطاجيكية.

 

ومن جانبه، قال نائب وزير الدفاع الطاجيكى خيسراف بابازادا: "لطالما احتل ضمان الأمن والاستقرار مكانة خاصة فى تعاوننا متعدد الأوجه، وهذا هو المجال الذى يعتبر فيه تعاوننا وتفاعلنا أكثر أهمية، مع مراعاة الأوضاع الراهنة".

 

يُذكر أن تسليم هذه المعدات العسكرية يأتى فى إطار برنامج تحديث القوات المسلحة الطاجيكية لزيادة قدراتها وإمكاناتها القتالية .

 


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طالبان

أخبار أفغانستان

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