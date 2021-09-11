الداخلية تضبط 306 ملايين صاروخ ألعاب نارية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سائق مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (119 ألف صاروخ ألعاب نارية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبتطوير مناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بتحصله عليها من (صاحب مخزن ألعاب نارية كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن ملكه على (3 ملايين و600 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، كما أقر بشرائه من (تاجر مقيم بمحافظة المنوفية)، وجارى تكثيف الجهود لتحديده وضبطه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.