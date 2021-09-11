اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإعصار "شانتو" يضرب الفلبين والسلطات تجلى المئات من المواطنين

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:17 م
الإعصار "شانتو" يضرب الفلبين والسلطات تجلى المئات من المواطنين إعصار _ أرشيفية
وكالات

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ضرب الإعصار شانتو شمالي الفلبين اليوم السبت، وأجبر المئات على مغادرة منازلهم وسط أمطار غزيرة ورياح قوية، وفقا لمسؤولين.
 
وكان شانتو مصحوبا برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة وزوابع بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة فوق إقليم باتانيس، على بعد 678 كيلومترا شمال العاصمة مانيلا، حسبما ذكر مكتب الطقس.
 
وأوضح المكتب إن الإعصار شانتو كان يتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يعبر باتانيس إلى البحر شرق تايوان مساء اليوم السبت.
 
وقالت وكالة الكوارث الوطنية إن 415 شخصا اضطروا إلى إخلاء منازلهم في إقليمي كاجايان وإيزابيلا المجاورين، وسط تحذيرات من حدوث انهيارت أرضية وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.

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