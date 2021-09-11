إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة على الطريق الدولى الساحلى فى بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولى الساحلى ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتوجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجى، لتلق الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أدى لإصابة 4 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، لتلق العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كلا من عماد الدين الشبراوى، 65 سنة، بكسور بالقفص الصدر وجروح بالوجه، ورمضان حامد فتحى، 45 سنة، بكدمات متفرقة وسحاجات، وحاتم شلب عبد الوراث، 60 سنة، بكدمات متفرقة بالوجه واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود إبراهيم الخطيب، 30 سنة، بجرح بالرأس وكدمات متفرقة فى الجسم، وتم عمل الإشاعات والاسعافات الأولية والمصابين تحت الملاحظة.