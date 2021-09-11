اليوم السابع
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أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح بجبل الزيت تحمى الطيور المهاجرة.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 سبتمبر 2021 09:05 م
أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح بجبل الزيت تحمى الطيور المهاجرة.. اعرف التفاصيل محطة رياح
كتبت رحمة رمضان

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نجحت مصر ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الحفاظ على الطيور المهاجرة التى مرت فوق 4 من محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بنسب خسائر لا تذكر وتعد الأقل على مستوى العالم، حيث نجحت محطات الرياح وفى مقدمتها محطة جبل الزيت التى تمتلك أحدث نظام ردار لمراقبة الطيور المهاجرة بالعالم فى الحفاظ على سلامة الطيور، وفيما يلى كل المعلومات عن أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات، وهى كالتالى:

1- تحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها واعادة تشغيلها بعد المرور وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم وساهمت فى الحصول على إشادة من كافة الجهات المعنية بالتزام مصر بمعايير الحفاظ على البيئة.

2- تتكون المحطة من 3 مشروعات.

3- يضم المشروع 390 توربينة رياح.

4- تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات .

5- يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميجا وات تم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء.

6- يضم المشروع الثانى 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات.

7- المشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات.

8- تبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

محمد الخياط

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

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