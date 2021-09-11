أفضل وأسوأ أطعمة للذاكرة.. كتر من اللوز وابتعد عن الآيس كريم

كتب - محمود جلال

تلعب الأطعمة التي تتناولها دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة الدماغ، ويمكن أن تساعدك على أداء المهام العقلية التي تتضمن الذاكرة والتركيز، يعمل الجهاز الهضمي على تزويد الجسم والدماغ بالعناصر الغذائية الأساسية من الأطعمة والمشروبات المختلفة مما يعزز الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وكشف موقع Onlymyhealth حول أفضل وأسوأ الأطعمة لتقوية الذاكرة.

أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة

1. البيض

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى ضعف المهارات المعرفية، وبالتالي من المهم الحفاظ على تلك المستويات، توجد العناصر الغذائية الصديقة للدماغ في صفار البيض.

2. اللوز

اللوز هو غذاء خارق ومعروف جدًا بتحسين الذاكرة، تظهر هذه الفاكهة الجافة دائمًا عندما نتحدث عن صحة الدماغ، فهى غنية بفيتامين هـ ، وهو فيتامين مفيد لوظائف المخ.

3.أفوكادو

الأفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة التي تثبت أنها دعم جيد للدماغ، هذه تساعد في خفض ضغط الدم ، وبالتالي منع الضرر المعرفي.

4. الكركم

وفقًا للأبحاث، فإن مركب الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تحسين الذاكرة والمزاج لدى البالغين، يمكنك إضافته إلى وجباتك وتقوية الذاكرة.

أسوأ الأطعمة للذاكرة