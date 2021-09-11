أفضل وأسوأ أطعمة للذاكرة.. كتر من اللوز وابتعد عن الآيس كريم

تلعب الأطعمة التي تتناولها دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة الدماغ، ويمكن أن تساعدك على أداء المهام العقلية التي تتضمن الذاكرة والتركيز، يعمل الجهاز الهضمي على تزويد الجسم والدماغ بالعناصر الغذائية الأساسية من الأطعمة والمشروبات المختلفة مما يعزز الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وكشف موقع Onlymyhealth حول أفضل وأسوأ الأطعمة لتقوية الذاكرة.
أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة
1. البيض
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى ضعف المهارات المعرفية، وبالتالي من المهم الحفاظ على تلك المستويات، توجد العناصر الغذائية الصديقة للدماغ في صفار البيض.
2. اللوز
اللوز هو غذاء خارق ومعروف جدًا بتحسين الذاكرة، تظهر هذه الفاكهة الجافة دائمًا عندما نتحدث عن صحة الدماغ، فهى غنية بفيتامين هـ ، وهو فيتامين مفيد لوظائف المخ.
3.أفوكادو
الأفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة التي تثبت أنها دعم جيد للدماغ، هذه تساعد في خفض ضغط الدم ، وبالتالي منع الضرر المعرفي.
4. الكركم
وفقًا للأبحاث، فإن مركب الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تحسين الذاكرة والمزاج لدى البالغين، يمكنك إضافته إلى وجباتك وتقوية الذاكرة.
أسوأ الأطعمة للذاكرة
1. المشروبات السكرية
يمكن أن تتسبب المشروبات السكرية في زيادة الوزن دون توفير العناصر الغذائية الأساسية والسعرات الحرارية المجوفة فقط، يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى تلف وظائف الذاكرة والدماغ.
2. الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة مثل البطاطس وبعض اللحوم والحلوى هي منتجات غذائية ضارة تملأ معدتك بالحاجة إلى الوجبات الخفيفة، لكنها تضيف أيضًا الكثير من السعرات الحرارية الفارغة إلى نظامك الغذائي دون أي مغذيات صحية.
الأطعمة المصنعة
3. آيس كريم
وفقًا للعديد من الدراسات ، وجد أن الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تترك تأثيرًا سلبيًا على المهارات المعرفية والذاكرة، من الجيد الاستمتاع بالآيس كريم من حين لآخر.
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