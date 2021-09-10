جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في العاصمة واشنطن.



ووفقا للبيان، شدد بلينكن على أهمية حرية الملاحة واحترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي، وجدد مطالبة الصين للالتزام بحكم المحكمة الدولية الذي يرفض مطالبات بكين الموسعة في بحر الصين الجنوبي.



وفي الختام، أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية العلاقات الثنائية مع الفلبين وسلط الضوء على الذكرى السبعين للتحالف بينهما والذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية.