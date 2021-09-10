اليوم السابع
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نقابة العلاج الطبيعى تجدد تحذيراتها من سمكرية وميكانيكية البنى آدمين

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 06:22 م
نقابة العلاج الطبيعى تجدد تحذيراتها من سمكرية وميكانيكية البنى آدمين نقيب العلاج الطبيعى
كتب: آية دعبس

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جددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحذيرها من التعامل مع جميع من يدَعون أنفسهم بـ( سمكري بني آدمين – ميكانيكي بني أدمين – نحات بني آدمين- تأهيل حركي) وكافة الأدعياء والدخلاء، وقالت النقابة: ومن هنا تؤكد النقابة العامة  للعلاج الطبيعي ضرورة التأكد من هوية الدكتور الذى يتعامل معه المواطنون والتأكد من الترخيص المكانى والشخصى لمن يمارس المهنة.

كما تؤكد النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها لن تتهاون، وسوف تتصدى وبشدة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، لأي شخص تسول له نفسه انتحال صفة دكتور علاج طبيعى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية (مدنية وجنائية) ضده.

وتهيب النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالمواطنين والعاملين بالعلاج الطبيعى، بالتبليغ عن أي مخالفات حيث خصصت النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم (01098887070 هاتفيا أو واتس) للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات وكذلك الصفحة الرسمية للعلاج الطبيعي علي موقع الفيسبوك (النقابة العامة للعلاج الطبيعي- مصر) كما يمكنكم الإستعلام أيضاً عن الترخيص المكانى والشخصى للدكتور وهذه الخدمة مجانية للمواطنين.

ثانياً: ثناء وتقدير وشكر  لكلاً من :

1- جميع المؤسسات الإعلامية ومنافذها (المرئية والمسموعة والمقروءة) لإلقاء الضوء على الأدعياء والدخلاء لمهنة العلاج الطبيعي وقد ساهم بشكل حاسم على فضح مماراساتهم الغير أخلاقية والدعم الكامل الإيجابي لمهنة العلاج الطبيعي وأعضائها.

2- كافة الجهات التفيذية لأجهزة الدولة :

وزارة الداخلية – النيابة العامة – مباحث الأموال العامة – هيئة الرقابة الإدارية – جهاز حماية المستهلك – مباحث التموين – إدارة العلاج الحر – إدارة التفتيش.

 

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نقابة العلاج الطبيعى

سمكري البنى ادمين

سمكرية البنى ادمين

العلاج الطبيعى

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