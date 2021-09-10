منذ سبعة اشهر.. أول مكالمة هاتفية بين بايدن وشى

روسيا اليوم

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى يوم الخميس مباحثات هاتفية مع نظيره الصينى شى جين بينغ هى الأولى بينهما منذ سبعة أشهر.

وأوضح مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية، فى حديث للصحافيين انه "خلال المكالمة الهاتفية أبلغ بايدن نظيره الصينى أنّ الولايات المتّحدة تريد أن يظلّ الزخم تنافسياً وأن لا نجد أنفسنا في المستقبل فى وضع ننحرف فيه إلى نزاع غير مقصود".

يذكر ان هذه المحادثة هى الأولى بين الرئيسين منذ فبراير. حيث مرت العلاقات بين واشنطن وبكين بوقت عصيب فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذى أشعل فتيل حرب تجارية بين أقوى اقتصادين فى العالم.