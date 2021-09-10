مطار القاهرة: نقل أكثر من 49 ألف راكب على متن 375 رحلة جوية خلال 24 ساعة

كتب أحمد مصطفى

فيما يعد واحدا من أكبر أيام تشغيل حركة الركاب والسفر بمطار القاهرة، منذ استئناف حركة الطيران، الذى كان قد توقف بسبب جائحة كورونا، سجل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة، 375 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية، تنقل على متنها أكثر من 49 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار، فإن صالات السفر غادر منها 189 رحلة تنقل على متنها 27121 راكبا إلى عدة جهات مختلفة، منها نيويورك لندن فرانكفورت بكاترينبورج باريس أمستردام روما بودابست بوخارست كييف ميلانو فيينا أثينا أسطنبول أديس أبابا لارناكا الكويت دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين تونس سان بطرس برج موسكو السليمانية ميلانو بغداد الرياض عدن الدار البيضاء دوالا بيروت.

فى حين استقبلت صالات الوصول بمطار القاهرة 186 رحلة تنقل على متنهم 21985 راكب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها واشنطن نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو أسطنبول أديس أبابا لارناكا دوالا لاجوس أبوجا عنتيبى جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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