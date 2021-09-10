اليوم السابع
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الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:47 م
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لحظة انهيار صخور جبلية دون إصابات فى مشهد مروع شمال الهند.. فيديو وصور

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:32 م
لحظة انهيار صخور جبلية دون إصابات فى مشهد مروع شمال الهند.. فيديو وصور اثار الانهيار الجبلى
كتب محمد شعلان

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تعرضت إحدى المناطق الجبلية فى شمال الهند إلى حادث انهيار كاد أن يودى بحياة عشرات المارة، حيث سقطت فجأة صخور إحدى المناطق الجبلية على جانبي الطريق، فيما فر المارة خوفا من الإصابة أو الموت تحت صخور الجزء المنهار من الجبل.

ونشرت شبكة "سكاى نيوز" الأخبارية، لقطات من لحظة حدوث الانهيار الجبلي أمام المتفرجين الذين أتوا الى هذه المنطقة في شمال الهند لمشاهد المناطق الجبلية التي تكسوها الاراضى الخضراء، ولكن فجأة فر هؤلاء الأشخاص من انهيار جزء من جبل شمال الهند في مشهد مروع، وقطعت قطع الحجارة المتساقة الطريق أمام حركة السيارات.

اثار الانهيار الجبلى
اثار الانهيار الجبلى

 

فرار المارة من المكان
فرار المارة من المكان

وفى واقعة كارثية أخرى، أعلنت السلطات الهندية، أمس الخميس، إنقاذ 82 شخصا في أعقاب حادث تصادم عبارتين بولاية "آسام" في شمال شرق البلاد.

لحظة حدوث الانهيار الجبلى
لحظة حدوث الانهيار الجبلى

 

وذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية أن الحادث تسبب في غرق إحدى العبارتين، ما أسفر عن وفاة شخص، ويقدر عدد الركاب على العبارتين بحوالي 120 شخصا.

وجرى سحب العبارة الأخرى نحو الشاطئ، فيما لم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادث، ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما موقع الحادث في وقت لاحق من اليوم.


انهيار جبلى

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