روسيا تعلن اكتمال مشروع مد أنابيب "السيل الشمالى-2"

وكالات الأنباء

أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من مشروع "السيل الشمالى-2"، وهو مشروع لمد أنبوبى غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت شركة "غازبروم"، إنه تم صباح اليوم الجمعة الانتهاء من مد أنبوبي "السيل الشمالي-2" بشكل كامل، ووفقا لعملاق الغاز الروسى فقد تم الانتهاء من أعمال المشروع صباح اليوم .

وفى وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر مطلعة، أن "غازبروم" تعتزم البدء بضخ الغاز عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2" اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن توقيت وصول الغاز الروسي إلى منظومة نقل الغاز الأوروبي سيعتمد على قرار السلطات المسؤولة في ألمانيا.

وعقب الإعلان صعد سهم شركة الغاز الروسية، وارتفع بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو بنسبة 1.2% إلى 328.27 روبل.

وكان رئيس شركة الغاز الروسية (غازبروم) أليكسى ميللر، أعلن بدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" هذا العام.

وقال ميللر - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "قبل نهاية هذا العام، يمكننا تزويد السوق الأوروبية بأول غاز عبر السيل الشمالي-2".

ويعد السيل الشمالي-2 مشروعا روسيا لمد أنبوبى غاز طبيعى يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا .

والشهر الماضى، استأنفت شركة (غازبروم) الروسية، ضخ الغاز الطبيعى إلى اليونان عبر الأراضى البلغارية، وذلك بعد توقفه إثر حادث وقع فى خط الأنابيب الممتد بأراضى بلغاريا.

وذكرت الشركة الروسية - فى بيان لها حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - أن الشركاء فى بلغاريا أكدوا استعدادهم لضخ الغاز الروسى عبر الأراضى البلغارية إلى اليونان بشكل كامل.