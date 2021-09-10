رئيسة "الشيوخ" الإيطالى: أحداث 11 سبتمبر نقطة تحول وتداعياتها ستستمر لفترة طويلة

فاطمة شوقى

وصفت رئيسة مجلس الشيوخ الايطالي، إليزابيتا كازيلاتي، أحداث 11 من سبتمبر بـ"نقطة تحول أحدثت تغييرات تاريخية وستستمر تداعياتها لفترة طويلة".

وقالت، خلال مراسم إحياء مجلس الشيوخ للذكرى السنوية للهجوم الارهابي على البرجين التوأمين في مدينة نيويورك عام 2001، "بعد العديد من الحروب والقتلى والاستثمارات البشرية والاجتماعية والاقتصادية، ما زال لدينا الانطباع بأننا معلقين على حافة الهاوية"، مشيرة إلى أن "اليوم ليس مجرد يوم للذكرى ولكن أيضا للمراجعة"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

ورأت رئيسة مجلس الشيوخ أنه، من بين أمور أخرى ، "يجب علينا استخلاص العبر من انتهاء المهمة التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان و يتعين علينا تعزيز دور أوروبا على الساحة الدولية، ولا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، وأيضًا من خلال القدرة الدفاعية المستقلة و رد الفعل السريع على الأزمات، بدعم من سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الاوروبى.