اليوم السابع
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جامعة عين شمس: واقعة الطبيب والممرض فى مستشفى خاص وليس بمستشفيات الجامعة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:01 م
جامعة عين شمس: واقعة الطبيب والممرض فى مستشفى خاص وليس بمستشفيات الجامعة إهانة ممرض
كتب محمود راغب

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أصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، حيث نفى المركز الاعلامى لجامعة عين شمس حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، ويوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.
 
وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، وتؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها و المترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية
 
 

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