تعرف على فوائد العصائر اليدوية.. تقوى جهاز المناعة وتنقى الجسم من السموم

كتبت إيناس البنا

إذا كنت ترغب فى إزالة السموم من الجسم، فإن أول شيء يجب فعله هو إحداث تغييرات في نظامك الغذائي، من خلال تضمين الأطعمة الطبيعية وعصائر الفاكهة والخضروات الطازجة.

ولكن قد لا تعمل عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة على إزالة السموم من الجسم من خلال التخلص من النفايات فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى الشعور بالرفاهية والصحة الجيدة، وتعتبر العصائر الطازجة أيضًا من أغنى مصادر الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة والإنزيمات.

في الآونة الأخيرة، اجتاح الاتجاه نحو العصائر الباردة ، بسبب المحتوى العالى من العناصر الغذائية الموجودة في العصائر المعصورة على البارد ، مقارنة بالعصائر المصنوعة باستخدام آلة الطرد المركزين حيث أنها تحتوي على المزيد من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات، وذلك وفقا لتقرير نشر في موقع " thehealthsite".

الضغط البارد مقابل آلة الطرد المركزي



تحتوي آلة الطرد المركزي على شفرات معدنية، تقطع الفاكهة والخضروات إلى شرائح، وأثناء الدوران، تنبعث منها مزيدًا من الحرارة، نتيجة لذلك ، يتم تدمير الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى إلى حد ما، أيضًا ، يمكن أن تتأكسد الثمار، مما يقلل أيضًا من قيمتها الغذائية.

أما في طريقة العصر على البارد، يتم عصر الفاكهة والخضروات فعليًا، وبالتالي يتم استخراج أكبر قدر من العصير وترك اللب والألياف، ويقال إن العصير المستخرج بهذه الطريقة يكون طازجًا مع سلامة العناصر الغذائية، ويعتقد الخبراء أن العصائر الباردة أكثر نقاءً ، وتحتوي على المزيد من العناصر الغذائية ولا تحتوي على ألياف.

يمنحك كوب من العصير العناصر الغذائية الغنية



في الواقع ، من أسهل طرق إمداد الجسم بالعناصر الغذائية من خلال عصائر الفواكه والخضروات الطازجة، فهى أغنى مصادر الفيتامينات والمعادن والعناصر والإنزيمات التي لا تقدر بثمن ، والعصائر يمتصها الجسم بسرعة وسهولة ، لأنها تمتص بسهولة في مجرى الدم.

فوائد العصير على البارد



غنية بالعناصر الغذائية الأساسية و تنشط الدم والأعضاء والغدد.

لها تأثير مهدئ على الأعصاب وهي مفيدة للعقل والجسد.

تساعد في عملية تجديد الخلايا، حيث يعتمد شباب البشرة وجمالها على التجديد الفعال للخلايا السليمة.

يساعد تناول العصائر الطازجة أيضًا على تقوية جهاز المناعة ويمنع التنكس المبكر والشيخوخة.

تساعد على تطهير الجسم من السموم والفضلات وتنقية الدم أيضًا.

تتحسن وظائف الأعضاء والغدد الداخلية وهذا بدوره ينعكس خارجيًا على الجلد والشعر والعينين والأظافر.

أفضل الفواكه والخضروات لاستخراج العصير



يمكن استخلاص العصائر من جميع الفواكه والخضروات تقريبًا، يمكنك الاختيار من بين التفاح والعنب والبرتقال والجريب فروت والأناناس والرمان والشمندر والجزر والخيار والطماطم والسبانخ والملفوف وما إلى ذلك. ابدأ بأخذ كميات صغيرة وزد الكميات تدريجياً.

افضل طريقة لشرب العصير



العصائر مفيدة للصحة ولكن عليك مراعاة الأمور التالية.