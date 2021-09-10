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تحرير 3824 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 01:39 م
تحرير 3824 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3824 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1440 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 122 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13  مخالفة موقف عشوائى، و 46 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
 
 

 


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