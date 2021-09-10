بوتين يلقى نظرة الوداع على جثمان وزير الطوارئ الروسى

وكالات الأنباء

شارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مراسم وداع رئيس وزارة الطوارئ يفغينى زينيتشيف، الذى لقى مصرعه الأربعاء الماضى، فى مدينة نوريلسك، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووضع بوتين باقة من الزهور على نعش زير الطوارئ، وألقى نظرة الوداع على الفقيد مرتين، وقدم التعازى لأرملته ونجله.

وكانت وزارة الطوارئ قد أفادت بأن زينيتشيف فارق الحياة أثناء محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي في الحالات الطارئة.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة، حيث حاول الوزير زينيتشيف البالغ من العمر 55 عاما، إنقاذ المخرج السينمائي ألكسندر ميلنيك الذى انزلق وسقط فى الماء، فاندفع الوزير إلى الماء فى محاولة لإنقاذ المخرج، إلا أنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

ووصف بوتين وفاة زينيتشيف بأنها خسارة شخصية، ووقع مرسوما بمنحه لقب بطل روسيا، كما بدأ رئيس الدولة اجتماع عمله بدقيقة صمت.

وكان زينيتشيف قد عمل منذ عام 1991 فى هيئة الأمن الفدرالية، التى من مهامها حماية كبار المسؤولين في البلاد، وتولى في البداية حراسة رئيس البلاد ثم أصبح مساعدا له، في حين تولى وزارة الطوارئ في عام 2018.