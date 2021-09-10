بوتين: نفاوض "طالبان" حول إجلاء مواطنى دول أخرى من أفغانستان

كتب وكالات

أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى أن موسكو تنسّق مع "طالبان" إجلاء مواطنى دول ثالثة من أفغانستان، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفى عقده مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو: "يطلب منا الكثيرون المساعدة فى إجلاء مواطنى دول ثالثة وحتى بعض الأفغان من أفغانستان".

وأضاف: "نحن ننفعل ذلك ولا نخفيه، حيث نتفاوض مع قادة طالبان للاتفاق حول فئات معينة من المواطنين".

وفى وقت سابق من الخميس اعتبر بوتين خلال قمة دول مجموعة "بريكس"، أن أفغانستان تمر بأزمة جديدة فى أعقاب انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن هذه التطورات ناجمة عن محاولات الأمريكان غير المسؤولة لفرض قيمهم على الآخرين.