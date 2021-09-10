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أكرم القصاص
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بايدن: انتشار "دلتا" كورونا فى الولايات المتحدة قد يستمر لبعض الوقت

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:38 ص
بايدن: انتشار "دلتا" كورونا فى الولايات المتحدة قد يستمر لبعض الوقت كورونا - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن انتشار متحور "دلتا" كورونا قد يستمر لبعض الوقت فى الولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس فى البيت الأبيض: "نحن فى مرحلة صعبة من الطريق، قد تستمر لبعض الوقت".

وأضاف: "دلتا" شديد العدوى الذي بدأنا بالتحذير منه فى يوليو، انتشر فى أواخر الصيف مثلما حدث ذلك فى الدول الأخرى".

وأعلن بايدن مصادقته على خطة جديدة لتوسيع نطاق التلقيح الوطنى لمكافحة فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث إصابات كورونا بأكثر من 40 مليون حالة، والأولى من حيث الوفيات بنحو 674 ألف حالة.

 


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