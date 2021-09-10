اليوم السابع
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بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 5.7 مليون جنيه مستحقات عمالة مغادرة للأردن

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:55 ص
بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 5.7 مليون جنيه مستحقات عمالة مغادرة للأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة، تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة فى السفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، مشيرة إلى أنه تم تحويل القائمة الـ 48 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 334 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
 
وقالت الوزارة، فى بيان،: إن المستحقات بلغت 365 ألفاً و 231 دولاراً ، أى ما يعادل 5 ملايين و713 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. 
 
وتلقت الوزارة تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، حيث ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
 
وفيما يلي الأسماء المستحقة:
 
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السفارة المصرية فى عمان

المصريين العاملين بالاردن

مستحقات المصريين العاملين بالاردن

مكتب التمثيل العمالي بالأردن

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