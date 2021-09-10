انطلاق المناورات الاستراتيجية "الغرب-2021" بين روسيا وبيلاروس

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، عن انطلاق المناورات العسكرية الاستراتيجية المشتركة بين روسيا وبيلاروس "الغرب-2021"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضحت الوزارة أن المناورات ستجرى فى تسعة ميادين تدريب واقعة فى أراضى روسيا وخمسة أخرى في أراضي بيلاروس، في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر.

وتشمل المناورات منطقة تمتد من بحر البلطيق إلى مقاطعتى فورونيج ونيجني نوفغورود في وسط روسيا.

ويشترك في المناورات ما مجموعه حوالي 200 ألف فرد، وأكثر من 80 طائرة ومروحية، وما يصل إلى 760 قطعة من المعدات العسكرية، بما فيها أكثر من 290 دبابة و240 مدفعا ومنظومة لإطلاق الصواريخ المتعددة وقذيفة هاون، إضافة إلى ما يصل إلى 15 سفينة حربية.

ويحضر المناورات عسكريون من أرمينيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان ومنغوليا، فيما تمثل كلا من أوزبكستان وباكستان وسريلانكا فرق عملياتية من الضباط الذين انضموا إلى مقر التمرين.

وتمت دعوة ممثلين من الصين وفيتنام وميانمار لحضور المناورات "الغرب-2021" بصفة مراقبين.

وفي المجموع، يشارك حوالي ألفي عسكري من الدول المذكورة في مجموعة القوات المتحالفة التي تم إنشاؤها.