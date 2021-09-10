النيابة الأرجنتينية تستدعى 5 شهود جدد فى قضية وفاة مارادونا الأسبوع المقبل

فاطمة شوقى

استدعت النيابة الأرجنتينية 5 شهود جدد للادلاء بشهاداتهم الأسبوع المقبل فى قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينى دييجو مارادونا، وأبرزهم حبيبة مارادونا السابقة ، روسيو أوليفا، وأيضا صديق سابق لأبنة مارادونا جيانا.

وأشارت صحيفة "أمبيتو" الأرجنتينة إلى أن قضية وفاة مارادونا لا تزال مستمرة، وسيتم آخذ الأقوال فى مقر مكتب المدعى العام فى سان إيسيدرو ، بدءا من الثلاثاء المقبل.

وأمرت مذكرات الاستدعاء الجديدة بالأمس من قبل فريق المحققين الخاص الذي تم تشكيلها لهذه القضية من قبل المدعي العام لسان إيسيدرو ، جون بروياد ، والمكون من نائبيه باتريسيو فيراري وكوسمي إريبارين والمدعية العامة في بينافيدز، لورا كابرا.

وقالت مصادر قضائية لوكالة طتيلام" الأرجنتينية: إن ستراسيرا كان صديقا مقربا استمر في التردد على مارادونا وأنه تدرب معه في منزل براندسن الريفي في 29 أكتوبر من العام الماضي، أي قبل يوم من عيد ميلاد قائد المنتخب الأرجنتيني السابق وبعد أيام قليلة من عملية لعلاج ورم دموي تحت الجافية أدى لاحقًا إلى الاستشفاء المنزلي في تيجرى.

وأشارت إلى أنه أيضا سيتم استدعاء رودولفو بينفينوتي ، مدير ورئيس قسم الجراحة في مستشفى نويسترا سينورا دي لا ميرسيد الخاص ، وهو طبيب موثوق به من قبل المحامي فيكتور ستينفال إلى عيادة أوليفوس في 3 نوفمبر ، للإشراف على جراحة المخ والأعصاب التي خضع لها مارادونا.

ويأتى دور روسيو أوليفا، حبيبة مارادونا السابقة التى تم استدعائها باالفعل فى 1 سبتمبر لكن تم تأجيل اخذ أقوالها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ومن المقرر ان تتجه إلى النيابة الخميس المقبل.

وكانت انفصلت أوليفا عن مارادونا منذ نهاية عام 2019 ، ووفقا لبعض الاصدقاء فقد شعر دييجو بالاكتئاب لدرجة أن المحامى ماتياس مورلا قال فى مقابلة أن مارادونا قتله الحجر الصحى وعشقه لأوليفا.

كما ورد ذكرها في القضية لأن صديقًا مقربًا من عائلتها كارلوس أورلاندو إيبانيز ، المعروف باسم "شارلي"، تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي بسلاح في بولوني، وقد اتهمه العديد من الأشخاص وأشاروا إلى أنه الشخص المسؤول عن وصول مارادونا إلى الكحول والحبوب والماريجوانا ، عندما كان يعيش في منزل براندسن.

أما الشاهد الرابع هو ماكسيميليانو تريمارتشي ، والذى يعمل سائق لدى مارادونا، والذى كان يوصل له أى امدادات يرغب بها.