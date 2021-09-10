الفيضانات تدمر 76 منزلا فى إندونيسيا وتضرر أكثر 400 أسرة.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

تسببت مياه الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات بمنطقة بواليمو بمقاطعة جورونتالو الإندونيسية، مما أدى إلى تدمير نحو 76 منزلا، وتضرر ما يزيد عن 400 شخص.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية (BPBD)، أن منسوب المياه وقت الفيضان كان يتراوح بين 50 إلى 60 سم، وبدأت الفيضانات تنحسر اليوم الجمعة في قرية دولوبي.

وعملت السلطات الإندونيسية على إنقاذ من تضرر من سكان المنطقة وتقديم المساعدات إليهم، كما نصحت الأهالي بأن يكونوا دائمًا في حالة تأهب وجاهز لمراقبة توقعات الطقس.