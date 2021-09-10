اليوم السابع
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الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:45 م
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الفيضانات تدمر 76 منزلا فى إندونيسيا وتضرر أكثر 400 أسرة.. صور

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:35 م
الفيضانات تدمر 76 منزلا فى إندونيسيا وتضرر أكثر 400 أسرة.. صور فيضانات اندونيسيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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تسببت مياه الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات بمنطقة بواليمو بمقاطعة جورونتالو الإندونيسية، مما أدى إلى تدمير نحو 76 منزلا، وتضرر ما يزيد عن 400 شخص.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية (BPBD)، أن منسوب المياه وقت الفيضان كان يتراوح بين 50 إلى 60 سم، وبدأت الفيضانات تنحسر اليوم الجمعة في قرية دولوبي.
 
وعملت السلطات الإندونيسية على إنقاذ من تضرر من سكان المنطقة وتقديم المساعدات إليهم، كما نصحت الأهالي بأن يكونوا دائمًا في حالة تأهب وجاهز لمراقبة توقعات الطقس.
 
الأهالي وسط المياه
الأهالي وسط المياه

الفيضانات في إندونيسيا
الفيضانات في إندونيسيا
 

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