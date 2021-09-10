العثور على جثة شاب بعد غرقه بصحبة صديقه في نهر النيل بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهري اليوم الجمعة، جثة شاب غرق بنهر النيل في الصف، بعد مرور يومين على تعرضه للغرق خلال السباحة بصحبة صديقه، حيث تم انتشال جثة صديقه بعد مرور ما يقرب من ساعة على غرقه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل، لعدم إجادتهما السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثة أحدهما، بعد تعرضه للغرق بساعة، واستمرت عمليات البحث عن الشاب الثاني، حتى تم العثور على جثته اليوم الجمعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.