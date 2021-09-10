العاملون فى بورصة نيويورك يقفون دقيقة صمت فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر

كتب وكالات

وقف العاملون فى بورصة نيويورك، دقيقة صمت اليوم الجمعة فى آخر يوم تداول قبيل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، عندما اصطدمت طائرتان ببرجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك.

ووقف العاملون دقيقة الصمت فى الساعة 09:03 صباحا (14:03 بتوقيت جرينتش)، وهو وقت اصطدام الطائرة الثانية بالبرج الجنوبى فى 2001.

وشارك فى هذه المراسم المتعاملون فى البورصة، وأفراد أسر ضحايا الهجمات. كما أنه عُزف النشيد الوطنى الأمريكى فى مبنى البورصة.

وقُتل أكثر من 2600 فى مركز التجارة العالمي، إضافة إلى 125 فى وزارة الدفاع و265 كانوا على متن الطائرات الأربع التى استخدمت فى الهجمات.