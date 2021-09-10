العالم هذا المساء.. الاحتلال يعتقل اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع فى منطقة الناصرة.. الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة وجورج قرداحى وزيرا للإعلام.. الرياح القوية تؤجج حرائق الغابات فى إسبانيا

كتب وكالات

شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته وكالات الانباء، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا بأهم احداث العالم خلال هذا الصباح التى تم رصدها خلال الساعات القليلة الماضية.

الاحتلال يعتقل اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع فى منطقة الناصرة



أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، عن اعتقال أسيرين من الأسرى الستة المتحررين من سجن جلبوع.





وأفادت قناة "كان" العبرية، أنه تم إلقاء القبض على أسيرين، فى مدينة الناصرة بأراضى 48 وهم: "محمد العارضة - يعقوب قادري".





وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي إن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة.

الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة وجورج قرداحى وزيرا للإعلام

وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة. ​رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي

وينشر اليوم السابع أسماء الوزراء الجدد:

‏محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، ‏يوسف خليل وزيراً للمالية.

الرئيس اللبنانى

عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏جوني قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.

‏هنري خوري وزيراً للعدل، ‏موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحي وزيراً للإعلام، ‏عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.

الرياح القوية تؤجج حرائق الغابات فى إسبانيا

عرقلت الرياح القوية على نحو غير معتاد، والحرارة المرتفعة فى أواخر الصيف، الجهود المبذولة للسيطرة على حريق غابات قرب منتجع شهير فى جنوب إسبانيا، اليوم الجمعة، بحسب "الشرق بلومبرج" .





وأرغم الحريق فى منطقة سييرا بيرميخا الجبلية، المطلة على إستيبونا، أكثر من 1000 شخص على مغادرة منازلهم، وتسبب فى وفاة أحد أفراد الطوارئ.





ومنذ اندلاعه مساء الأربعاء، أتى الحريق على مساحات شاسعة من الغابات فى جبل سييرا بيرميخا، المطل على إستيبونا، وهو منتجع على البحر المتوسط، يقبل عليه السائحون البريطانيون والمتقاعدون.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء فى المنطقة إن من غير المرجح السيطرة على الحريق قبل السبت.

وأوضح "نحاول تطويق النار، لكنها ما زالت نشطة.. ظروف انخفاض الرطوبة والرياح القوية والحرارة المرتفعة، ليست مواتية للسيطرة على الحريق".

وأمس، أُعلن فى إسبانيا أن حريق غابات فى منتجع إستبونا جنوبى البلاد أجبر نحو 800 شخص على النزوح الجماعى، وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق شب يوم الأربعاء فى حوالى الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلى وأتى على نحو خمسة آلاف فدان من الغابات.

وأضافت السلطات أنه تم إجلاء 779 شخصا من أربع تجمعات سكنية فى منتجع إستبونا وهو مقصد سياحى شهير للسياح البريطانيين ومن مجمع سكنى فى منطقة بينافيس المجاورة.

وأعلنت الحكومة المحلية فى أندلسية أن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق، وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما فيها جزء من طريق إيه.بي-7 السريع على ساحل المتوسط.

وقال العلماء إن إشعال النار فى الغابات والأراضى الزراعية فى جنوب شرق آسيا لإعدادها للزراعة أو الرعى يساهم فى وفاة ما يقدر بنحو 59000 حالة وفاة مبكرة سنويًا، وفقا لموقع phys" " التقنى .

ويكشف تحليلهم أن التأثير الصحى الأكبر للحريق ، الذى يطلق جزيئات صغيرة فى الهواء يمكن أن يصل إلى رئتى الناس ، ويشعر به بعض أفقر المجتمعات فى المنطقة فى شمال لاوس وغرب ميانمار.

وفى ورقة بحثية نشرت اليوم فى مجلة GeoHealth ، دعا باحثون من ليدز وجامعة أوكسبورد فى ألمانيا إلى اتخاذ تدابير للحد من حرق الزراعة والغابات، ويقولون إن منع حرائق الزراعة والغابات يجب أن ينظر إليه على أنه "أولوية للصحة العامة.