ورد فلاديمير زيلينسكي، خلال مشاركته اليوم الجمعة في منتدى YES Brainstorming في كييف، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، إيجابا على سؤال عما إذا كان من المحتمل اندلاع حرب شاملة بين أوكرانيا وروسيا، قائلا: "أعتقد أن ذلك قد يحدث، وهذا الخطر قائم".

وحذر زيلينسكي من أن الحرب بين الدولتين ستكون "أكبر خطأ" لموسكو، مشددا على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تدمير علاقات الجيرة بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، معربا عن سعيه إلى عقد اجتماع جوهري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان شركة "جازبروم" الروسية عن إتمام أعمال بناء خط أنابيب "السيل الشمالي-2"، الذي سيتيح لروسيا ضخ الغاز إلى أوروبا التفافا على أراضي أوكرانيا.



وكانت الحكومة الروسية قد حذرت في الآونة الأخيرة من أن السلطات الأوكرانية اتخذت سلسلة خطوات في سبيل التهرب من تنفيذ مسؤولياتها بموجب اتفاقات مينسك، التي تعد السبيل الوحيد لتسوية النزاع المستمر منذ عام 2014 في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد.