اعتقال وزير العدل السابق فى السلفادور و7 مسئولين آخرين بتهم فساد

فاطمة شوقى

ألقت الشرطة السلفادورية، مساء أمس الخميس، القبض على وزير العدل والأمن العام السابق، موريسيو راميريز لاندافيردي، وسبعة مسؤولين سابقين آخرين في حكومة الرئيس سلفادور سانشيز سيرين، بتهمة ارتكاب أعمال فساد.

وصف المدعي العام، رودولفو ديلجادو، في شبكات التواصل الاجتماعي، أن لاندافيردي متهم بارتكاب "أعمال تعسفية واختلاس ورشوة غير لائقة وكذب "، حسبما قالت وكالة "أوروبا بريس".

وأكد مدير الشرطة المدنية الوطنية، المفوض موريسيو أريازا تشيكاس، للصحافة أنه بالإضافة إلى راميريز لاندافيردي، نائب وزير الأمن السابق، تم اعتقال راؤول أنطونيو لوبيز، ضابط الشرطة ماركو توليو ليما، الذي شغل منصب مدير إدارة العقوبات.

قال وزير العدل والأمن العام، جوستافو فيلاتورو ، "لقد كانت سلامة السلفادوريين لسنوات عمل بالنسبة لهم ، وقد حان الوقت لوضع حد لإفلات هؤلاء المجرمين ذوي الياقات البيضاء من العقاب".

راميريز لاندافيردي، الذي عُيِّن وزيراً للعدل والأمن العام في يناير 2016. شغل سابقًا منصب المدير العام للشرطة المدنية الوطنية (PNC) من 2014 إلى 2016 ونائب مدير الشرطة من 2012 إلى 2014 ، في الحكومات من حزب جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليساري.

في يونيو 2019 ، أشار الرئيس ناييب بوكيلي إلى راميريز لاندافيردي أنه شارك في أعمال فساد مزعومة في إدارة أموال المتاجر التي تعمل في سجون البلاد ، والتي كانت تديرها رابطة أسو كامبيو ، التي تترأس الجمعية.

وقال ديلجادو إن التحقيق الذي تم بالتنسيق مع المجلس الوطني "يعطينا أدلة كافية تؤكد مشاركتهم في تصميم آلية التحويل والاستخدام التقديري للموارد التي تم الحصول عليها في مخازن السجون".

في الآونة الأخيرة ، ألقت السلطات الأمنية القبض على العديد من المسؤولين السابقين في موريسيو فونيس وأصدر قاض أمرًا وقائيًا ، بما في ذلك الرئيس السابق سانشيز سيرين ، الذي كان قد غادر البلاد بالفعل إلى نيكاراجوا.

في 30 يوليو ، منحت حكومة دانيال أورتيجا الجنسية النيكاراجوية للرئيس السابق سانشيز سيرين ، الذي يخضع لمذكرة توقيف دولية لتتم معالجته من قبل سيرين لمحاكمته على جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع.