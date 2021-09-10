اليوم السابع
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استقرار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 12:00 م
استقرار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضروات
كتب مدحت وهبه

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرار اليوم، وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات.
‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.75 جنيه.
‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة 15 جنيها.
- بلح بارحى 30 جنيها.
‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎- الباميا الخضراء 14 جنيها.
‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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