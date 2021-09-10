"أطباء القاهرة" تعقد اجتماعا طارئا غدا لاستدعاء المشاركين فى فيديو إهانة ممرض

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إن النقابة الفرعية دعت لعقد اجتماع طارئ غدا السبت 11 سبتمبر 2021، بشأن دراسة استدعاء الطبيب المُشارك فى الفيديو المتداول الخاص ب إهانة طبيب لممرض ، والذى ظهر فى المقطع بالقرب من الممرض، مشيرة إلى أن نقابة العاصمة كانت قد اتخذت قرارا بإحالة الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس صاحب واقعة الفيديو، إلى لجنة التأديب، إلا أنه بعد إعلان النقابة العامة اتخاذها القرار نفسه ضد الطبيب، قررت النقابة الفرعية استدعاء الطبيب المُشارك فى الفيديو والذى شهد الواقعة.

وأوضحت شيرين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنها تواصلت مع النقابة العامة للتأكيد على ضرورة التحقيق مع المشاركين فى الفيديو نظرا لمشاركتهم فى الواقعة، والذى يستدعى اتخاذ إجراءات حيالهم، مؤكدة أن الواقعة لن تمر بسهولة لأنها لا تمثل إهانة للممرض وهيئة التمريض فقط، بل تُعد إهانة للأطباء أيضا، مستنكرة الواقعة قائلة: إذا كان يتعامل الطبيب مع أعضاء الفريق الطبى بهذا السلوك، فكيف يتعامل مع مرضاه؟ وكيف يتعامل مع طلابه؟ وذلك بخلاف أن الواقعة تُعد انتهاك صريح لآداب مهنة الطب، والتى تؤكد على وجود علاقة جيدة بين الطبيب وكافة أعضاء الفريق الطبى والذى انتهكها الطبيب بما ارتكبه فى الفيديو.

وأضافت نقيب أطباء القاهرة: ولا يمكن قبول التبرير بأنه كان هزار، فالهزار لا يُقبل فى مكان عمل، حيث إنهم كانوا يرتدون ملابس مزاولة المهنة، وفى المستشفى، وبالتالى لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كافة المشاركين بالفيديو، لافته إلى أن المشاركين يواجهون عقوبات الإنذار، مؤكدة أن نقابة القاهرة ستحدد كافة الاجراءات والخطوات التى ستتخذها للتعامل مع الواقعة فى الاجتماع المقرر عقده غدا.

كانت قد أعربت نقابة أطباء مصر عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى، وأضافت النقابة أنه تقرر إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.