نقيب المهندسين ورئيس تعاونيات البناء ينعيان حسب الله الكفراوى: فقدنا قامة هندسية

كتب أحمد حسن - آية دعبس

نعى الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية، ظهر اليوم الخميس.

وأكد الدكتور حسام رزق، أن قطاع الإسكان المصري، فقد رمزاً وقامة عظيمة في علوم الهندسة والبناء.

وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أن الفقيد كان له إسهامات بارزة فى قطاع التشييد والبناء، فهو أول من بدأ مخططات إعادة تعمير مدن القناة وسيناء في نهاية سبعينيات القرن الماضي، حيث كلف هيئة تعاونيات الإسكان بتنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي والتعاوني في هذه المدن، كما بدأ مشروعات المدن الجديدة في مصر ومنها: (السادات، العاشر من رمضان، و15 مايو، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة، بالإضافة إلى العديد من المجتمعات العمرانية الحديثة بمناطق القناة والساحل الشمالي.

كما نعى المهندس هانى ضاحي النقيب العام للمهندسين، ببالغ الحزن والأسى المهندس حسب الله الكفراوي صاحب السجل الناصع والأيادي البيضاء وأول مَنْ فكَّر في بناء مجتمعات عمرانية جديدة لمصر.

وقال ضاحى، فى نعيه: قيمة هندسية وطنية نادرة.. طاهر اليد عفيف اللسان، حقَّق الكثير لمصر وبإنكار ذات وحب لهذا الوطن، رحل عن عالمنا بعد أن ترك أثرًا كبيرًا محترمًا في مجال الإسكان والعمل الهندسي بنقابة المهندسين ومصر، رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته، مع خالص العزاء للمجتمع الهندسي وأسرته الكريمة.

وتوفى المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، والملقب بأبو المدن المصرية عن عمر يناهز 91 عاما.. وُلد حسب الله الكفراوي وشهرته "أبو المدن الجديدة" في 22 نوفمبر 1930م بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، هو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط.