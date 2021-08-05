اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 04:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب العاملين بالأخشاب: المحليات فرصة لشباب العمال فى المشاركة المجتمعية

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:58 م
نقيب العاملين بالأخشاب: المحليات فرصة لشباب العمال فى المشاركة المجتمعية فعاليات الدورة التدريبية للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية أن يكون القيادي النقابي لديه ثقافة ودراية عامة بكل ما يتعلق بالدستور والتشريعات العمالية وغير العمالية، مشيرا إلى أهمية ألا تكون علاقة العامل بالمجتمع تقف عند سور المصنع أو المؤسسة التي يعمل بها، ولكن يجب أن يكون له دور مجتمعي بارز، مؤكدا أن المحليات فرصة لشباب العمال في المشاركة المجتمعية.
 
وتطرق الجمل، خلال فعاليات الدورة التدريبية التى أقامتها النقابة عنوان "دعم النقابات العمالية للشباب في مجال المحليات والتنمية المستدامة"، للحديث بشأن الأمان الوظيفي،  مؤكدا أن تحقيق الأمان الوظيفي لن تحققه اللوائح والقوانين، وإنما يحققه العامل بنفسه من خلال التطوير والتدريب والتثقيف المستمر لمواكبة متطلبات سوق العمل.
 
وأكدت ورشة العمل على  وجود عدد من التشريعات التي تحكم علاقة العامل فهناك قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، وقانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة، فضلا عن تشريعات خاصة لقطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن تعدد المشروعات في البلاد وزيادة فرص العمل يعمل على رفع معدلات الأمان الوظيفي.
 
وأكدت أن هناك آمال معلقة على مشروع قانون العمل الموجود حاليا بمجلس الشيوخ، في تحقيق الأمان الوظيفي، وإقامة علاقة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل.
 
وشهد اليوم الختامي من الدورة التدريبية مناقشة ملف التشريعات العمالية، وتأثيرها في تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بمشاركة الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية.

 


نقابة العاملين بالبناء والاخشاب

عبد المنعم الجمل

قانون العمل

المحليات

اتحاد العمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة