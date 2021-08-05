نقيب العاملين بالأخشاب: المحليات فرصة لشباب العمال فى المشاركة المجتمعية

كتبت آية دعبس

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية أن يكون القيادي النقابي لديه ثقافة ودراية عامة بكل ما يتعلق بالدستور والتشريعات العمالية وغير العمالية، مشيرا إلى أهمية ألا تكون علاقة العامل بالمجتمع تقف عند سور المصنع أو المؤسسة التي يعمل بها، ولكن يجب أن يكون له دور مجتمعي بارز، مؤكدا أن المحليات فرصة لشباب العمال في المشاركة المجتمعية.

وتطرق الجمل، خلال فعاليات الدورة التدريبية التى أقامتها النقابة عنوان "دعم النقابات العمالية للشباب في مجال المحليات والتنمية المستدامة"، للحديث بشأن الأمان الوظيفي، مؤكدا أن تحقيق الأمان الوظيفي لن تحققه اللوائح والقوانين، وإنما يحققه العامل بنفسه من خلال التطوير والتدريب والتثقيف المستمر لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكدت ورشة العمل على وجود عدد من التشريعات التي تحكم علاقة العامل فهناك قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، وقانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة، فضلا عن تشريعات خاصة لقطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن تعدد المشروعات في البلاد وزيادة فرص العمل يعمل على رفع معدلات الأمان الوظيفي.

وأكدت أن هناك آمال معلقة على مشروع قانون العمل الموجود حاليا بمجلس الشيوخ، في تحقيق الأمان الوظيفي، وإقامة علاقة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل.