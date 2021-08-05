مصرع "دليفرى" فى حادث مرورى خلال قيادته دراجة بخارية بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل توصيل طلبات مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث خلال قيادته دراجة بخارية بإحدى قرى العياط في الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أمام إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شاب يعمل في توصيل الطلبات الخاصة بمحل كشري، نتيجة تعرضه لحادث سقوط خلال قيادته دراجة بخارية، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.