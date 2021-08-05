ماتت أثناء التدفئة.. طالب يشعل النيران فى جسده بعد زيارة قبر والدته بقنا

قنا فريق المحافظات

أصيب طالب بحروق، اليوم الخميس، بعدما أقدم على إشعال النار فى جسده حزنًا على والدته، التى ماتت يناير الماضى بمركز أبوتشت شمالى قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة "فارس.ى" 15 عاما، بحروق من الدرجة الأولى بعد زيارة قبر والدته وشقيقه.

وكشفت التحريات، أن الطالب المصاب، توفيت والدته وشقيقه، فى يناير الماضي، بعد اختناقهما أثناء التدفئة داخل المنزل، مما أدى إلى مصرع والدته وشقيقه، وإصابة والده وشقيقه الثاني، ثم أصيب بعدها بحالة نفسية سيئة وتردد بعدها على زيارة المقابر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقله إلى المستشفي.