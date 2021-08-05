اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عمرو الليثى ووائل الإبراشى ينعيان حسب الله الكفراوى: إنسان شريف مخلص لوطنه

الخميس، 05 أغسطس 2021 05:54 م
عمرو الليثى ووائل الإبراشى ينعيان حسب الله الكفراوى: إنسان شريف مخلص لوطنه الراحل حسب الله الكفراوى
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى الإعلامى عمرو الليثي المهندس حسب الله الكفراوى، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذى وافته المنية اليوم الخميس، وعلق الليثى على خبر الوفاة قائلا: "الله يرحمه كان إنسان شريف مخلص لوطنه ومتفانى لعمله، أرجوا أن نقرأ الفاتحة وندعوا له ولجميع أمواتنا".

 

9d2e4f15-4ef3-48c2-8a6a-575c5a6566a0
28b00dd2-2563-4d42-aa72-d0aaed283885

 

كما نشر الإعلامى وائل الابراشى صورة المهندس حسب الله الكفراوي، وعلق عليها قائلا: "توفى منذ قليل المهندس حسب الله الكفراوى عن عمر يناهز الـ91 عاما.. وزير الإسكان والتعمير الأسبق.. اللهم أغفر له وأرحمه واسكنه فسيح جناته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

 

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذى وافته المنية اليوم.

 
ويؤكد مجلس الوزراء، أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".
 
ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.

عمرو الليثي

وائل الإبراشي

وفاة حسب الله الكفراوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء ينعى حسب الله الكفراوى: فقدنا قامة كبيرة بقطاع البناء والعمران

الخميس، 05 أغسطس 2021 05:11 م

حسب الله الكفراوى ..كل ما تريد معرفته عن وزير الإسكان الأسبق فى 25 معلومة

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:51 م

رحيل أبو المدن الجديدة عن عمر يناهز 91 عاما.. حسب الله الكفراوى صاحب إنجازات الإسكان للشباب ومحدودى الدخل .. تولى الوزارة 16 سنة أنشأ خلالها 17 مدينة جديدة.. واستغلال ممر قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا فكرته

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:33 م

تغطية خاصة من تليفزيون اليوم السابع لـ وفاة حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:32 م

وفاة حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة