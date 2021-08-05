عمرو الليثى ووائل الإبراشى ينعيان حسب الله الكفراوى: إنسان شريف مخلص لوطنه

كتبت : شيماء عبد المنعم

نعى الإعلامى عمرو الليثي المهندس حسب الله الكفراوى، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذى وافته المنية اليوم الخميس، وعلق الليثى على خبر الوفاة قائلا: "الله يرحمه كان إنسان شريف مخلص لوطنه ومتفانى لعمله، أرجوا أن نقرأ الفاتحة وندعوا له ولجميع أمواتنا".

كما نشر الإعلامى وائل الابراشى صورة المهندس حسب الله الكفراوي، وعلق عليها قائلا: "توفى منذ قليل المهندس حسب الله الكفراوى عن عمر يناهز الـ91 عاما.. وزير الإسكان والتعمير الأسبق.. اللهم أغفر له وأرحمه واسكنه فسيح جناته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذى وافته المنية اليوم.

ويؤكد مجلس الوزراء، أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.