اليوم السابع
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سائق يقتل عاملا داخل جراج بسبب ركنة توك توك فى كرداسة

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:17 م
سائق يقتل عاملا داخل جراج بسبب ركنة توك توك فى كرداسة توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى سائق توك توك حياة عامل بجراج في كرداسة، بمحافظة الجيزة، بسبب الخلاف على ركن التوك توك داخل الجراج الذي يعمل به القتيل، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل جراج، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه عامل بجراج، نشبت بينه مشادة كلامية وبين سائق توك توك، متعلقة بركن التوك توك داخل الجراج، مما دفع السائق للاعتداء على العامل بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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