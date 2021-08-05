اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوحدة الليبية يؤكد ضرورة تفعيل دور إيطاليا في ملف الهجرة

الخميس، 05 أغسطس 2021 04:00 ص
رئيس الوحدة الليبية يؤكد ضرورة تفعيل دور إيطاليا في ملف الهجرة الدبيبة
(أ ش أ)

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 أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة، وتطوير التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة ، وفقا لبوابة الوسط الليبية - أن ذلك خلال لقاء الدبيبة، في مقر وزارة الدفاع الليبية، بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي، والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة لطرابلس.

وأكدت جيزي، خلال اللقاء ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات المهمة المشتركة، وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

وكان الدبيبة قد استقبل يوم الإثنين الماضي، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، في زيارة هي الخامسة للوزير الإيطالي إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي.

 

 


إيطاليا

ليبيا

طرابلس

روما

وزير الخارجية الإيطالي

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