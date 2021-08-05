حسب الله الكفراوى ..كل ما تريد معرفته عن وزير الإسكان الأسبق فى 25 معلومة

كتب أحمد حسن

ينشر "اليوم السابع"، أبرز المعلومات عن وزير الإسكان الأسبق، حسب الله الكفراوى، الذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.

1- حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الوحيد الذى لقب بوزير الغلابة وأبو المدن.

2- ولد حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930م بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط بـمصر.

3- يعد أبرز وزيرا سياسيا مصريا وشغل منصب محافظة دمياط.

4- حصل حسب الله الكفراوي على الشهادة الإبتدائية من مدرسة فارسكور الابتدائية.

5- حصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1950.

6- شغل حسب الله الكفراوي وزيراً للإسكان لمدة 16 عاماً من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.

7- عُين محافظاً لدمياط في نوفمبر عام 1976.

8- تم تعيينه رئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980.

9- انتخب نقيباً للمهندسين العام 1991.

10- عين حسب الله الكفراوي عضو مجلس إدارة ومدير مشروعات وزارة الكهرباء (1967-1973) .

11- كما تم تعينه نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير منطقة القناة (1974-1975) .

12- تم اختياره رئيسا للجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القناة (1975-1976".

13- يعتبر البعض حسب الله الكفراوي "أبو المدن الجديدة" بسبب أنه أنشأ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر.

14- غادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات ، العاشر من رمضان ، 15 مايو ، 6 أكتوبر ، دمياط الجديدة ، مراقيا)، بالإضافة إلي ست مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء.

15- يعد صاحب أول فكرة لنقل الوزارات خارج القاهرة وكان سبب فى تأسيس مدينة السادات.

16- أنشأ ميناء الدخيلة في محافظة الأسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

17- أسس بنك التعمير والإسكان في العام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب.

18- حصل حسب الله الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.

19- كما حصل على وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأول.

20- شارك في الأعمال التمهيدية لبناء السد العالي 1957-1964.

21- حسب الله الكفراوى هو من بدأ في إنشاء ميناء دمياط الجديدة وافتتحه رسمياً يوم 26 يوليو عام 1986.

22- أقام 920 مصنعاً بدأ إنتاجها في هذه المدن.

23- - وزير الغلابة..هو اللقب الذي احتكره ولايزال ـ المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق.

24- الكفراوى صاحب فكرة استغلال ممر قناة السويس كمركز لوجستى عالمى.

25- مشروع الكفراوى الذى طرحه لأول مرة نهاية السبعينيات على الرئيس السادات كان يبدأ من الزعفرانة جنوبا حتى بورسعيد شمالاً، ويتضمن جعل قناة السويس منطقة صناعية تجارية خدمية سياحية حرة، وعدم قصرها على مجرد ممر ملاحى لعبور السفن، لكنه لم يخرج للنور، وهو نفس ما تكرر عندما أعاد طرحه على مبارك بداية التسعينيات.