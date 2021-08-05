حسان دياب يطلب تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى على لبنان

وكالات الأنباء

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب من وزيرة الخارجية زينة عكر، توجيه مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللى تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولى بشأن العدوان الإسرائيلى على لبنان".

وقال فى بيان حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، "نفذ العدو الاسرائيلى، بمدفعيته أولا وبطائراته الحربية ثانيا، عدوانا صريحا على السيادة اللبنانية، واعترف علنا بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعا بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة.

وشدد على أن هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديدا كبيرا للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ العام 2006".