اليوم السابع
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حجز عامل 24 ساعة بعد ادعائه التعرض لسرقة مبلغ مالى خاص بشركته

الخميس، 05 أغسطس 2021 06:24 م
حجز عامل 24 ساعة بعد ادعائه التعرض لسرقة مبلغ مالى خاص بشركته كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة قصر النيل، حجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات، بعد ادعائه التعرض لسرقة مبلغ مالى منه على يد شخصين يستقلان دراجة نارية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص وإعادة المسروقات بمنطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من عامل بمحل ملابس بمحافظة الإسكندرية مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف حقيبة بلاستيكية كانت بحوزته، وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار، وأقر بأن المبلغ المالى المشار إليه خاص بمالك المحل عمله وأنه كان فى سبيله لتسليمه لأحد الأشخاص بميدان رمسيس.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بالاستيلاء على المبلغ المالى واختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى بمكان إخفائها بالعقار محل سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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