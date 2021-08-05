اندلاع حريق كبير فى بناية تجارية بشارع فلسطين ببغداد

كتب: محمد جمال

أعلن الدفاع المدنى العراقى، الخميس، اندلاع حريق كبير ببناية تجارية فى شارع فلسطين، بالعاصمة العراقية بغداد.



وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أوردته "وكالة الأنباء العراقية" (واع)، أن "حريقاً كبيراً اندلع في بناية تجارية متعددة الطوابق بمنطقة شارع فلسطين، قرب النادي التركمانى حالياً".

وأشارت إلى "توجيه 15 فرقة إطفاء إلى مكان الحادث بهدف السيطرة على النيران، وإبعاد خطرها عن الدور السكنية المجاورة للموقع".

يذكر أن، أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم الخميس، عن تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للتخريب وانقطاع تام للكهرباء فى محافظة صلاح الدين بشمال البلاد

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة أمس وصباح اليوم في محافظة صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة أدت إلى تخريبها".

وأضاف أن "ذلك أدى إلى انقطاع تام بالطاقة في المحافظة"، واصفا الاستهداف بـ"الهجمة الشرسة على خطوط وأبراج نقل الطاقة.