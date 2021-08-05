اليوم السابع
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الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:11 م
الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل الجامعة العربية
كتب: بيشوى رمزى

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أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن القلق ازاء الانباء المتواترة عن التصعيد الذي تشهده الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، محذرا من مغبته وأنه ليس في مصلحة أي طرف. 
 
وأضاف المصدر أن الظروف التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة لا تتحمل المزيد من التوتر أو المخاطرة بهز الاستقرار القائم.
 
وأوضح المصدر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما لديها غرض من  استعراض القوة عبر ممارسة التصعيد، مشيراً إلى أن زيادة منسوب التوتر بين جنوب لبنان وإسرائيل قد يخرج عن السيطرة.
 
ودعا المصدر الأطراف المعنية بالتصعيد في لبنان إلى تدبر الموقف، وممارسة ضبط النفس وتجنب إرباك المشهد في وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في الخروج من كبوته السياسية، ومعالجة المأزق الاقتصادي الصعب الذي فاقم من معاناة اللبنانيين بصورة غير مسبوقة.
 

الجامعة العربية

الاحتلال الاسرائيلى

لبنان

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