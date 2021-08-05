اليوم السابع
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التضامن: استمرار صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى غدا

الخميس، 05 أغسطس 2021 01:00 م
التضامن: استمرار صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى غدا صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ، برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك، فى صرف معاشات اغسطس الجارى من ماكينات الصرف الآلى غدا الجمعة، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة.
 
كانت وزيرة التضامن قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

التضامن

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صرف معاشات

مواعيد صرف معاشات

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