اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أغسطس 2021 09:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الأمني العراقي: القبض على إرهابي وضبط متسلل غربي محافظة نينوي

الخميس، 05 أغسطس 2021 02:00 ص
الإعلام الأمني العراقي: القبض على إرهابي وضبط متسلل غربي محافظة نينوي قوات الجيش العراقى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن القبض على أحد الإرهابيين، وضبط متسلل غربي نينوى قادماً من الأراضي السورية.

وأفادت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، بتلقي "معلومات استخبارية دقيقة، والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين في ناحية زمار غربي نينوى، شرعت على إثرها قوات الشعبة المذكورة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 73 وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب بالتحرك نحو الهدف وإلقاء القبض علية في المنطقة المحددة".

وأضافت أنه "بناء على معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي أكدت وجود محاولة لشخص باجتياز الشريط الحدودي مع سوريا".

وأشارت إلى أنه على إثر ذلك قامت قوات الشعبة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ بنصب كمين له في سنجار والقبض عليه بعد اجتيازه الحدود، وتبين أنه يحمل الجنسية السورية، مشيرة إلى أنه تم إحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

 

 

 


العراق

بغداد

داعش

اخبار العراق

العراق اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء العراق يؤكد على ملاحقة داعش مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية

الخميس، 05 أغسطس 2021 12:00 ص

العراق.. انفجار بغداد ناجم عن عبوة ناسفة زُرعت أسفل سيارة تابعة للحماية الأمنية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 09:00 م

لجنة بالكونجرس تمرر قانون إبطال تفويضات حرب العراق

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 08:11 م

انحراف طائرة إيرانية عن مدرج مطار النجف فى العراق قبل إقلاعها

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 07:10 م

العراق: ملتزمون بتقديم مساعدات غذائية ونفطية للبنان

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 06:33 م

إصابات كورونا تسجل 11644 فى العراق و8760 بالمغرب و1240 بلبنان خلال 24 ساعة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة