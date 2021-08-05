الإعلام الأمني العراقي: القبض على إرهابي وضبط متسلل غربي محافظة نينوي

(أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن القبض على أحد الإرهابيين، وضبط متسلل غربي نينوى قادماً من الأراضي السورية.

وأفادت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، بتلقي "معلومات استخبارية دقيقة، والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين في ناحية زمار غربي نينوى، شرعت على إثرها قوات الشعبة المذكورة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 73 وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب بالتحرك نحو الهدف وإلقاء القبض علية في المنطقة المحددة".

وأضافت أنه "بناء على معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي أكدت وجود محاولة لشخص باجتياز الشريط الحدودي مع سوريا".

وأشارت إلى أنه على إثر ذلك قامت قوات الشعبة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ بنصب كمين له في سنجار والقبض عليه بعد اجتيازه الحدود، وتبين أنه يحمل الجنسية السورية، مشيرة إلى أنه تم إحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.