أسعار النفط تسجل 70.24 دولار لبرميل برنت و68.08 للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 70.24 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.08 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس انخفضت علي الرغم من ارتفاعها أمس.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ" أوبك "، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.6%.