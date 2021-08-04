وزيرة التضامن توجه فريق أطفال بلا مأوى لإنقاذ 4 أخوات من ذوى الهمم بالإسكندرية

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ 4 أخوات من ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسكندرية.



وعلى الفور تحرك الفريق وتبين من دراسة الحالة معاناة الأخوات الأربعة من تأخر عقلى وهم ( ح.ع 39 عاما)، (م.ع 30عاما) ، (أ.ع 36عاما) و(م.ع 42 عاما)، حيث يعيشون مع الاخت الكبرى وتدعى ( ن.ع).



وقامت الوحدة المتنقلة بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ماجدة جلالة بنقل الحالات الأربع إلى مستشفى المعمورة للصحة النفسية لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.



كما قام فريق البرنامج بتوفير أخصائيين متخصصين لعمل كشف تحديد مستوى ذكاء للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم من قبل أطباء المستشفى وصرف العلاج اللازم.



وفى إطار استكمال الإجراءات، قام أخصائى من فريق البرنامج باصطحاب الأخت الكبرى لمكتب التأمينات الاجتماعية والمعاشات التابعة لها الأسرة لاتخاذ اجراءات الحصول على معاش بالقرار الصادر بحق ولايتها على المال (استحقاق صرف المعاش).



كما نسق كل من فريق البرنامج والمديرية مع إحدى المؤسسات الخيرية لإضافة الأسرة إلى قسم المساعدات لديها لتقديم المساعدات المناسبة.



















