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هل تسمعون؟ مات أهلى.. جارة القمر تعلق على الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 07:56 م
هل تسمعون؟ مات أهلى.. جارة القمر تعلق على الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت فيروز
إيمان حنا

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غردت الفنانة فيروز عبر حسابها على موقع "تويتر" مقتبسة مقطعاً من أغنية "يا بني أمي" والتى تقول: "هل تسمعون؟ مات أهلى"، وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو للأغنية نفسها.

جاء ذلك تعليقا منها على الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، الذى وقع العام الماضى وخلف وراءه 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

ودعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث أقيم قداس مركزي في المرفأ برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما أقيمت وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت، ثم انطلقت تظاهرات من مختلف المناطق اللبنانية، صوب في العاصمة بيروت، حيث حشدت تظاهرة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.

 

تويتة فيروز فى ذكرى تفجير مرفأ بيروت 5413458
 

 


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