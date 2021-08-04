مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائي في أوسيم بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وفاة طفل نتيجة تعرضه لصعق كهربائي في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 12 سنة، نتيجة ملامسته سلك كهرباء عاري، مما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.