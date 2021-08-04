اليوم السابع
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دورات أمنية بوزارة شئون المجالس النيابية تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 03:37 م
دورات أمنية بوزارة شئون المجالس النيابية تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية جانب من الدورة الأمنية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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عقدت الإدارة العامة للأمن بوزراة شئون المجالس النيابية، برئاسة المقدم مهران سيد أحمد طه، مدير عام الإدارة، سلسلة من دورات التثقيف الأمني للعاملين بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، باستحداث إدارة عامة للأمن بالوزارة تمهيداً للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار وزير شئون المجالس النيابية بضرورة زيادة الوعي الأمني للعاملين بالوزارة، تماشياً مع خطة الوزارة المستقبلية بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 


المجالس النيابية

مجلس النواب

العاصمة الإدارية الجديدة

مجلس الشيوخ

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